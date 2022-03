FS Italiane, al via accordo con AdR per l'intermodalità sostenibile

FS Italiane, firmato protocollo d'intesa con Aeroporti di Roma per sviluppare il trasporto intermodale

L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, Luigi Ferraris, ha sottoscritto un accordo con Aeroporti di Roma per sviluppare l’intermodalità sostenibile e l’integrazione tra treno e aereo. La presentazione dell'intesa è avvenuta all'interno dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e ha visto l'intervento del Sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

L'accordo siglato ha l'obiettivo di favorire la transizione a smart hub degli aeroporti gestiti da AdR, puntando a potenziare sia i servizi di connessione diretta di Alta Velocità tra lo scalo di Fiumicino e il Sud Italia, sia gli attuali servizi con il Nord del Paese (Firenze, Bologna, Pisa). La firma congiunta fra l'AD di Ferrovie dello Stato Italiane Luigi Ferraris e l'AD di Aeroporti di Roma Marco Troncone, vuole sviluppare prodotti integrati treno+aereo, mediante l’implementazione di accordi commerciali con vettori aerei su Fiumicino per integrare i reciproci sistemi di vendita e distribuzione con la possibilità di effettuare le operazioni di check-in passeggeri e bagagli direttamente nelle principali stazioni ferroviarie collegate con il Leonardo da Vinci. Quindi si potrà salire sul treno in stazioni come quelle di Firenze, Bologna o Napoli e scendere direttamente nella destinazione di arrivo, anche oltre oceano, in maniera semplice, sicura, veloce, confortevole.

Come ha spiegato Ferraris: "L'accordo che stiamo portando avanti oggi è un accordo che prevede una connessione stretta tra il trasporto aereo, con chi atterra a Fiumicino, e la connessione diretta con l'alta velocità per portare i passeggeri alla destinazione finale".

Inoltre, si punta anche al miglioramento e allo sviluppo delle informazioni ai passeggeri sui voli e sulla circolazione dei treni, all'interno dei convogli, nelle stazioni e nei Terminal aeroportuali. La stazione diventa così un vero e proprio prolungamento del terminal aeroportuale. Il Gruppo FS Italiane, al centro del sistema della mobilità del Paese, punta dunque allo sviluppo di quest'ultima in un’ottica di integrazione tra diverse modalità di trasporto all’insegna della sostenibilità.

“Il trasporto ferroviario e quello aereo devono cooperare in un contesto di mobilità integrata e sostenibile, tramite collaborazioni strategiche volte a creare una convergenza di obiettivi, generando benefici per entrambi i settori e per il sistema della mobilità in generale. L’accordo con Aeroporti di Roma va in questa direzione, e testimonia l’impegno del Gruppo FS Italiane per facilitare le connessioni fra quelle che sono le principali porte di accesso del Paese come stazioni, aeroporti e porti. Stiamo lavorando per realizzare nuove infrastrutture ferroviarie, potenziare le esistenti e con esse anche i servizi offerti", ha dichiarato Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Gruppo FS Italiane.