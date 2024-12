Bankitalia taglia le stime sul Pil: nel 2024 +0,7%, crescita media dell’1% nel 2025-2027

Bankitalia taglia le stime del Pil per quest'anno e l'anno prossimo (dallo 0,6% allo 0,5% nel 2024, dall'1% allo 0,8% nel 2025, dall'1,2% all'1,1% nel 2026) ma per i prezzi al consumo conferma quelle del 2024. L'inflazione salira' dell'1,1% quest'anno, mentre nel 2025 il tasso sara' dell'1,5% contro l'1,6% precedentemente previsto. Altri dati - contenuti nel Bollettino economico - riguardano il tasso di disoccupazione che scende dal 6,7% precedentemente stimato al 6,6% per quest'anno, e dal 6,3% al 6,1% per il 2025. Si stabilizzera' poi a questo livello negli anni successivi. L'occupazione continuerebbe a crescere "sia pur a ritmi inferiori a quelli" del Pil.

Allo stesso tempo, gli esperti di palazzo Koch segnalano un livello di "elevata incertezza", dovuto principalmente allo scenario internazionale. A loro giudizio, "un orientamento maggiormente protezionistico delle politiche commerciali e le perduranti tensioni connesse con i conflitti in corso potrebbero incidere negativamente sulle vendite all'estero e, tramite un peggioramento della fiducia di famiglie e imprese, sulla domanda interna". Al netto di cio', ritengono comunque che "la crescita possa acquistare vigore dalla seconda meta' del prossimo anno, grazie soprattutto all'andamento favorevole dei consumi e alla ripresa delle esportazioni".

Quanto invece ai consumi, dopo la forte caduta registrata alla fine del 2023, "sono tornati ad aumentare fin dal primo trimestre dell'anno in corso e continuerebbero a crescere nel prossimo triennio, sostenuti dal buon andamento del potere d'acquisto delle famiglie e dalla riduzione dei tassi di interesse. Gli investimenti rallenterebbero, risentendo degli effetti del ridimensionamento degli incentivi alla riqualificazione delle abitazioni, che verrebbero solo in parte attenuati dall'aumento della spesa per infrastrutture e dalle misure di incentivo previste nel PNRR".

Relativamente all'inflazione, "una dinamica dei prezzi piu' elevata potrebbe derivare da nuovi rincari delle materie prime e degli altri beni importati. Per contro, l'eventualita' di un deterioramento piu' marcato e duraturo della domanda potrebbe pesare sull'occupazione e comprimere l'andamento di salari, margini di profitto e prezzi di vendita delle imprese". Sulla revisione al ribasso delle stime del Pil per quest'anno, Bankitalia spiega che tale rivisitazione e' dovuta agli "andamenti meno favorevoli delle attese nella seconda meta' del 2024 e degli effetti di ipotesi di una crescita della domanda estera piu' contenuta e di tassi di interesse leggermente piu' elevati".