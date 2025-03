Barbara Berlusconi prende le redini di Ara Investments, dal lusso all'immobiliare: gli affari della terzogenita di Silvio

Barbara Berlusconi si fa avanti con Ara Investments: dal lusso alle Filippine, gli affari della terzogenita di Silvio

Barbara Berlusconi ha di recente preso le redini di Ara Investments, una holding nata nel 2016 e fino a poco tempo fa gestita da una fiduciaria, la Sirefid, rendendo ignoto il reale beneficiario. Oggi, la terzogenita di Silvio ha revocato il mandato, intestandosi direttamente il 100% del capitale. Ora, con il controllo diretto, i numeri parlano chiaro: nel 2023 il valore degli investimenti è salito a 3,4 milioni di euro, raddoppiando rispetto all’anno precedente.

Una mossa che svela una strategia di investimento diversificata, che va dal settore immobiliare di lusso al fintech filippino, passando per il mondo dell’arte e il sociale, e rafforza ulteriormente la posizione finanziaria della famiglia Berlusconi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, uno degli investimenti più rilevanti è quello in Mi Home, società che opera nel settore degli affitti di appartamenti di lusso a Milano, precisamente in un immobile situato in via Manzoni.

In questa realtà, Barbara Berlusconi detiene il 20% del capitale, mentre il controllo operativo è affidato al 60% al compagno Lorenzo Guerrieri. Altri partecipanti includono Luigi Berlusconi, che possiede il 6% tramite la sua holding E.L. Holding, e Antonino Geronimo La Russa. Gli appartamenti, caratterizzati da uno standard elevato e disponibili su piattaforme come Booking e Airbnb, vengono offerti a tariffe che variano dai 500 ai 1.500 euro a notte.

Ara Investments ha inoltre investito in Caravel, una società finanziaria in cui la holding detiene il 33,3% del capitale. Insieme a Veronica Lario, madre di Barbara e partecipante attraverso il veicolo Equitago, e all’imprenditore Federico Parenti, Caravel ha acquisito un diritto di sottoscrizione per circa 130.000 euro in Ayannah Business Solutions Inc. L'azienda filippina si occupa principalmente di servizi finanziari digitali rivolti a una classe media in rapida crescita, spesso esclusa dai tradizionali canali bancari.

Infine, Ara Investments ha ampliato il proprio raggio d’azione anche nel campo dell’arte e del sociale. La holding detiene il 20% di Cardi Gallery, una galleria d’arte di spicco a Milano, e il 35% di Ver, un progetto di tutoring scolastico per studenti con difficoltà di apprendimento ideato da Roberta Della Vecchia. Nonostante il bilancio 2023 riporti una perdita di 148.000 euro, questo dato non intacca il solido patrimonio della famiglia Berlusconi. I dividendi provenienti da Fininvest e dalla holding H14 – che include investimenti in immobili, club deal e private equity – continuano a garantire rendimenti sostanziali, consolidando la posizione finanziaria della famiglia.