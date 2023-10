Barbie, trimestre boom per Mattel sull’onda del successo del film Barbie

Barbie, trimestrale boom per la Mattel sostenuta dal film

Trimestrale boom per la Mattel, produttrice di giocattoli, grazie al rinnovato amore dei consumatori per le famose bambole Barbie, ritornate ad essere oggetto di culto dopo il film Barbie. Ai numeri all’insù ha contribuito anche il successo delle auto Hotwheels. Il tutto confermato da Ynon Kreiz, presidente e CEO di Mattel che presentando i risultati ha detto che “La domanda dei consumatori per i nostri prodotti è aumentata nel trimestre. I nostri risultati hanno beneficiato del successo del film Barbie, diventato fenomeno culturale globale e pietra miliare per Mattel. Siamo molto ben posizionati a livello competitivo e prevediamo di guadagnare quote di mercato nel quarto trimestre e nel corso dell'anno”.

Le vendite sono aumentate del 9%, a 1.919 milioni di dollari. Ma il successo ha coperto solo in parte il forte calo nella prima metà dell'anno e il fatturato è diminuito del 6%, a 3.820 milioni, nei primi nove mesi dell'anno. E Mattel spera “con tutoli cuore” che il successo del film abbia un’onda lunga che continui nel tempo.Il risultato operativo è stato di 474 milioni di dollari (+82 milioni), anche se al netto delle componenti non ricorrenti aumenterebbe di 108 milioni, arrivando a 506 milioni.

Barbie, il film con incassi record (1,4 miliardi di dollari) nel 2023

Diretto da Greta Gerwig e con Margot Robbie come protagonista, Barbie è stato il film che ha ottenuto il maggior incasso nel 2023 (1,4 miliardi di dollari). Nel trimestre considerato le vendite delle Barbie hanno raggiunto gli 884 milioni di dollari (+27%). Nel press release ufficiale si legge che questa crescita è da attribuire in particolare alle richieste di Barbie, Disney Princess e Disney Frozen e Monster High. Solo Barbie ha realizzato 605 milioni di dollari (16%). Grande risultato anche per Hot Wheels con vendite per circa 454 milioni di dollari. Unici cali in Fisher Price e nel “action figure”, set da costruzione e altri giochi. Ma non è tutto oro quello che luccica anche perché il business dei giocattoli è da tempo in crisi, sostituito da elettronica e videogiochi. Infatti Mattel, nonostante l’arrivo del Natale, prevede utili stabili sui 5.435 milioni di dollari nell’intero anno, risultati praticamente uguali a quelli del 2022. Ma tutto questo non ha illuso gli investitori che hanno penalizzato le azioni.