Barclays, grana sull'ex Ceo Diamond: la private equity è finanziata dal Qatar

Barclays, l'ex Ceo Diamond punta sul Qatar per fare affari

Bob Diamond, ex Ceo di Barclays, finisce ancora una volta nell'orbita dei media: questa volta a far discutere sono i finanziamenti della sua società di private equity. Secondo quanto riferisce il Financial Times il fondo starebbe raccogliendo finanziamenti dal Qatar Atlas Merchant Capital per assicurarsi un impegno di 100 milioni di sollari dal Qatar Financial Center e 1,5 miliardi di dollari da altri investitori.

Sul quotidiano economico si legge infatti che il "gruppo di private equity dell'ex amministratore delegato di Barclays Bob Diamond ha raggiunto un accordo con il Qatar per finanziare un nuovo veicolo di asset in difficoltà".

Atlas Merchant Capitale, che è stata fondata da Diamond quasi un decennio fa, avrebbe infatti ricevuto un impegno non vincolante di 100 dollari dal Qatar Financial Center, il sito di Doha attraverso il quale le aziende internazionali tendono a fare affari nel Paese. E a sua volta il nuovo fondo di investimento, che sarà consigliato da Atlas, sta cercando di raccogliere 1,5 miliardi da altri investitori istituzionali prima della chiusura del prossimo anno.