Barclays ha nominato Paola Sabbione, analista con una carriera di 16 anni in Deutsche Bank, come co-head della ricerca sulle banche europee e analista per il settore bancario italiano.

Paola Sabbione affiancherà Amit Goel e riporterà a Patrick Coffey, vice responsabile della ricerca sull’azionario europeo.

Negli ultimi tre anni la banca britannica ha incentivato la propria squadra di analisti del mercato europeo con circa 60 assunzioni.