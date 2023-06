Barilla punta su Parma: investimento da 1 mld per un nuovo centro di ricerca

Barilla investe un miliardo, previsto nuovo centro di ricerca a Parma. I dettagli

Barilla annuncia un investimento di un miliardo in cinque anni, “per metà saranno investiti in Italia, che è e rimarrà il cuore del gruppo” precisa Guido Barilla, presidente della multinazionale alimentare. L’obiettivo dell’operazione è entrare a far parte della cerchia delle big mondiali nel mercato alimentare, che, nello specifico, si tradurrà in un plafond per migliorare i processi di qualità e sicurezza dei prodotti, il potenziamento delle infrastrutture digitali, l’aumento della capacità produttiva a livello globale, l’innovazione dei prodotti e nei mercati e il percorso di sostenibilità.

Come rivela il Sole 24 Ore, è prevista anche l’apertura di una sede ad Amsterdam, un centro di sviluppo internazionale, “ma continueremo a pagare le tasse in Italia e ovunque nel mondo dove abbiamo società operative”, dichiara il presidente dell’iconico marchio di pasta. In Italia appunto, sono presenti la metà degli stabilimenti (15 su 29), dove si generano il 41% dei ricavi complessivi e dove lavorano oltre 8700mila persone.

Barilla, il fatturato è in netta crescita e segna +18%

Il gruppo Barilla, con sede centrale a Parma - dove è nato il brand - ha visto lievitare il suo fatturato alla chiusura del 2022, che corrisponde a ben 4,6 miliardi di euro e quasi 490 milioni di Ebitda. Il risultato è ancor più sorprendente contestualizzato con l’impatto considereveole che hanno avuto la guerra e la crisi energetica sul business.