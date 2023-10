Barrette di cioccolata ritirate dal supermercato: pezzi di vetro nel cacao

Barrette di cioccolata di noto marchio ritirate dai supermercati: pezzi di vetro insieme al cacao

Il cioccolato si sa è un dolce a cui è difficile dire di no: che sia per merenda, colazione, e post cena. Nessuno sa rinunciarci. E se consumato nelle giuste quantità anche il cioccolato può avere un effetto benefico: a dimostrarlo ci hanno pensato alcuni studi a riguardo che hanno potuto evidenziare come, innanzitutto, il cioccolato sia in grado di stimolare il buon umore. Non è certo un caso se nei periodi di forte stress si è portati a consumare una quantità maggiore di questo alimento. Ma oltre a questo, come fa notare il sito online La Terra del Gusto, il cioccolato, soprattutto quello fondente con un’elevata percentuale di cacao è in grado di cooperare al benessere dell’apparato cardiaco vascolare, quindi sul cuore e le arterie. Insomma, potrebbe essere un grade alleato, ma sono ancora in pochi a saperlo

Cioccolato e controlli alimentari

Come sottolinea il sito online, "i generi alimentari, prima di essere immessi in commercio, devono superare una serie di controlli qualitativi e di sicurezza: non si parla solo di possibile contaminazione batteriologica, ma anche fisica". Come è successo in questo specifico caso, in cui all’interno del cioccolato sono stati rilevati pezzi di vetro.

Ecco i prodotti ritirati

Secondo quanto scrive il sito online, l'allarme è scattato in Gran Bretagna, ma ha messo in allerta anche il commercio di cioccolato italiano. Nello specifico, "ad essere protagonista del richiamo l’articolo Hotel Chocolat Choose Your Poison, venduto nell’iconica coazione con la forma di fiaschetta di vetro con tappo in sughero: il prodotto in seguito a controlli è stato subito richiamato dal commercio, per la sicurezza di tutti i consumatori".