Biscotti industriali, allarme per la salute: ecco le marche da evitare

Biscotti industriali fanno male all'organismo? Occhio agli zuccheri aggiunti. Le marche da evitare

Latte e biscotti: la classica colazione che piace sia ai più piccoli che a mamma e papà. Come è possibile rinunciarci? Ma attenzione: i biscotti industriali, che si trovano al supermercato esposti in confezioni molto attraenti per attirare la nostra attenzione e poterli riconoscere facilmente, non sono sempre così salutari per il nostro organismo. Rispetto a quelli artigianali hanno infatti una lista di ingredienti più lunga e complessa fatta di oli particolari, additivi e aromi artificiali.

Come fa notare il sito online Cefalu News, gli ingredienti più importanti e più presenti nei biscotti industriali sono: la farina bianca, gli zuccheri aggiunti, gli oli vegetali o i grassi trans con gli emulsionanti e gli additivi. La farina bianca, che è l’elemento di base dei biscotti industriali, subisce un processo di lavorazione che rimuove il germe e il rivestimento esterno, eliminando così alcune fibre e nutrienti. Gli zuccheri che si trovano in questi tipo di biscotti hanno nomi particolari non sempre riconoscibili.

I biscotti industriali fanno quindi "male" all’organismo? Bisogna fare certamente attenzione agli zuccheri aggiunti che provocano gravi problemi di salute come l’obesità, la resistenza insulinica e le malattie cardiache. Gli oli vegetali idrogenati presenti in questi biscotti contengono grassi trans che aumentano i rischi di malattie cardiache. Ma non solo. Come fa notare il sito online, chi mangia i biscotti industriali assume farina bianca che è priva di molti nutrienti quali fibre, vitamine del gruppo B e minerali ed ha un alto indice glicemico che può portare a un aumento rapido dei livelli di zucchero nel sangue. Questo tipo di biscotti quindi può essere molto problematico per le persone con diabete o per coloro che devono gestire la loro glicemia. La marca quindi di biscotti industriali che fa più male al nostro organismo è quella che negli ingredienti ha zuccheri nascosti e grassi trans: per questo è molto importante (saper) leggere l’etichetta.