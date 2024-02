Bauli, Luca Romano nominato nuovo Chief financial officer del gruppo

Luca Romano nuovo CFO del gruppo Bauli

Dal 1° febbraio, Luca Romano è il nuovo Chief Financial Officer di Bauli. A dare l’annuncio in data odierna, lunedì 19 febbraio, è lo stesso gruppo dolciario. Come riporta Primaonline, il manager ha una lunga esperienza nei campi della finanza e del settore del food&beverage.

Dopo la laurea in economia e commercio all’Università Bocconi di Milano, ha iniziato la sua esperienza professionale nel 2001 in Unilever, ricoprendo fino al 2008 ruoli di crescente responsabilità fino a diventare supply chain finance manager.

Successivamente, ha proseguito il suo percorso in PepsiCo Italia dove è arrivato a ricoprire l’incarico di senior planning manager. In seguito, nel 2012 è approdato in Campari, dove negli ultimi undici anni ha ricoperto ruoli di rilievo a livello globale, diventando prima senior director finance in Giamaica, poi CFO Americas e in seguito direttore generale di Campari Russia.