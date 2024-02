Stellantis, chi è Claudia Parzani new entry nel cda

Stellantis: cambia il Cda, entra Claudia Parzani

Il Cda si Stellantis 'parla' un po' di più italiano. Infatti il gruppo annuncia che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda intende proporre Claudia Parzani quale Amministratore non esecutivo indipendente di Stellantis in occasione della prossima Assemblea generale annuale degli azionisti. La Parzani succederà a Kevin Scott, Amministratore di Stellantis nominato il 4 gennaio 2021 con un mandato quadriennale iniziato il 17 gennaio 2021. Le dimissioni di Scott per motivi personali avranno effetto alla chiusura dell’Assemblea 2024.

Stellantis, chi è Claudia Parzani prossimo ingresso nel cda

Claudia Parzani, 52 anni, laureata a Milano, è partner di uno studio legale globale (Linklaters), per il quale ha ricoperto ruoli strategici e manageriali a livello internazionale facendo parte dei relativi comitati esecutivi. Dal 2022 è Presidente di Borsa Italiana, dopo essere stata Vicepresidente e, in precedenza, Amministratore non esecutivo. E' stata anche presidente di Allianz Italia e e membro del consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano. Claudia Parzani, è stata inclusa per sette volte consecutive nella classifica HERoes Women Role Model (nel 2023 nella categoria Heroes 100 Executives Role Model che celebra le donne, in ruoli apicali a livello internazionale)

Stellantis e il Consiglio di Amministrazione "esprimono il loro più profondo apprezzamento e la loro sincera gratitudine a Kevin per lo straordinario servizio reso, l’inestimabile contributo e la dedizione dimostrata durante il suo mandato come Amministratore di Stellantis e gli augurano il meglio per i suoi impegni futuri".