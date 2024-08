Bayer, rally in Borsa dopo la vittoria legale negli Usa sul caso del pesticida Roundup

Bayer vince in tribunale sul caso del diserbante Roundup e vola in Borsa

Bayer ha ottenuto una vittoria legale importante nella disputa sul potenziale rischio cancerogeno del suo diserbante Roundup. La corte d'appello degli Stati Uniti ha stabilito giovedì che la legislazione federale esonera l'azienda tedesca da una causa presentata da un giardiniere della Pennsylvania, David Schaffner. Quest'ultimo sosteneva che la divisione Monsanto di Bayer avrebbe dovuto inserire un'avvertenza sul rischio di cancro sull'etichetta del prodotto.

Schaffner, a cui è stato diagnosticato nel 2006 un linfoma non-Hodgkin, malattia spesso citata dai querelanti nei casi legati al Roundup, aveva intentato causa contro Bayer nel 2019 insieme a sua moglie Theresa.

Bayer ha indicato che questa decisione contrasta con quelle prese da altre corti d'appello federali a San Francisco e Atlanta in casi simili, suggerendo che potrebbe essere necessario un intervento della Corte Suprema degli Stati Uniti per unificare il giudizio e potenzialmente ridurre le responsabilità future dell'azienda.

Mentre gli avvocati degli Schaffner non hanno ancora commentato la decisione, Bayer ha espresso soddisfazione per l'esito favorevole. L'azienda ha ripetutamente difeso la sicurezza del Roundup e del suo ingrediente attivo, il glifosato, affermando il proprio pieno supporto per il prodotto.

Nonostante un accordo da 10,9 miliardi di dollari nel 2020 per risolvere la maggior parte dei litigi legati al Roundup, Bayer è ancora alle prese con circa 58.000 richieste di risarcimento, mentre altre 114.000 sono state risolte o giudicate inammissibili. Bayer ha vinto 14 dei 23 processi relativi al Roundup fino al 23 luglio, anche se una di queste vittorie è stata ribaltata in appello.

Le sconfitte subite hanno comportato il pagamento di miliardi di dollari in risarcimenti. Nel frattempo, il Roundup rimane uno dei diserbanti più usati negli Stati Uniti, anche se Bayer ha cessato le sue vendite al dettaglio lo scorso anno.