Bbva lancia l'Opa sulla turca Garanti: acquisito il restante 50% per 2,2 mld

La banca spagnola annuncia il lancio di un'Opa su Garanti: 12,2 lire turche per azione

Il gruppo bancario spagnolo Bbva ha annunciato oggi il lancio di un'opa finalizzata ad acquisire la quota del 50,15% che ancora non possiede nella banca turca Garanti per un massimo di 2,25 miliardi di euro. Il prezzo di offerta è stato fissato a 12,20 lire turche per azione e rappresenta, secondo la banca spagnola, un premio del 15% rispetto al prezzo di mercato di venerdì o un premio del 34% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume degli ultimi sei mesi.

“Il consiglio di amministrazione del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha deciso di lanciare un'offerta di acquisto volontaria sul capitale di Garanti che ancora non controlla”, ha indicato la banca in un comunicato. Nel caso tutti gli azionisti aderissero all'offerta, l'importo totale massimo che la banca sborserà è di 25,697 miliardi di lire turche, pari a circa 2,249 miliardi di euro.

Il gruppo spagnolo darà avvio all'operazione dopo avere ottenuto le necessarie autorizzazioni e intende chiudere l'acquisizione nel primo trimestre 2022. L'offerta, 'non e' sottoposta a condizioni', nel senso che 'il Bbva accettera' qualsiasi livello di adesione'. L'operazione e' stata accolta con preoccupazione dal mercato in quanto avviene in un momento di turbolenze per l'economia turca, contrassegnata dalla caduta della lira nei confronti delle maggiori valute, per i timori sull'indipendenza della Banca centrale, oggetto a piu' riprese degli interventi del presidente Erdogan.

Il Bbva, tuttavia, ritiene che 'malgrado la volatilita' di breve termine, il potenziale di crescita dell'economia turca, i suoi legami commerciali con l'Europa' contribuiscono "all'attrattivita' a lungo termine di questo mercato'. L'impatto finanziario per Bbva 'dipendera' dalla percentuale degli azionisti che decideranno di accettare l'offerta'. La banca stima un impatto massimo di circa -46 punti base sull'indice patrimoniale Cet 1, un aumento dell'utile per azione di circa il 13,7% dell'utile per azione e un aumento del 2,3% circa del valore di libro tangibile per azione, nel caso tutti gli azionisti di Garanti cedano i loro titoli.

Il Bbva, presente in Turchia, Messico, America del Sud e Stati Uniti ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 1,4 miliardi di euro, il doppio del precedente. Il 29 ottobre ha anche annunciato un buy back di titoli fino a 3,5 miliardi di euro, che aveva dato un forte impulso alla quotazione.

Intanto, il titolo per il Bbva soffre in Borsa a Madrid, mentre va in senso opposto alla Borsa di Istanbul il titolo della Garanti, che mette a segno un progresso del 10% a 11,63 lire turche, avvicinandosi al prezzo offerto.