Bce verso il taglio di 25 punti, il rebus del mutuo variabile e fisso: chi ci guadagna

Bce verso il taglio di 25 punti, cosa cambia per i mutui e gli investimenti

Cresce l'attesa per la decisione della Banca Centrale Europea che oggi potrebbe decidere di ridurre il costo del denaro, portando il tasso sui depositi al 2,50% e quello di riferimento al 2,65%. Nel vertice odierno della Bce si parlerà anche di Pil e inflazione e verranno pubblicate le proiezioni economiche. Gli analisti concordano nel prevedere un taglio dei tassi d'interesse di 25 punti base da parte della Bce ma la decisione nell'istituto di Francoforte - in base a quanto risulta a Il Sole 24 Ore - non sarebbe stata ancora presa, tra dibattiti interni sulla necessità di tagliare e sul tasso neutrale e tra dati macro contrastanti.

Tutti gli occhi sono puntati sull'aumento dei costi dovuti agli incrementi salariali che centrano l'attenzione della Bce sull'inflazione dei servizi, sostiene Cyrus de la Rubia, capo economista di Hamburg Commercial Bank. "Se non si hanno segnali di abbattimento dell'inflazione dei costi - spiega Cyrus de la Rubia a Il Sole - è plausibile che durante la riunione qualcuno della Bce voglia proporre di sospendere il taglio dei tassi".

Cosa cambia per i mutui? Meglio fisso o variabile?

Dati alla mano, l’Euribor a tre mesi dovrebbe arrivare a 2,16% a giugno per poi scendere al di sotto del 2% entro la fine dell’anno: se queste previsioni fossero corrette, la rata del mutuo standard preso in esame arriverebbe, entro dicembre 2025, a 611 euro, con un risparmio di circa 40 euro rispetto ad oggi, per poi fermarsi. Per chi è oggi alle prese con la sottoscrizione del mutuo è meglio il fisso o il variabile? Sul fronte dei fissi, l’inizio dell’anno è stato caratterizzato da un aumento dell’Irs, l’indice di riferimento per questo tipo di offerta, che sta risentendo dell’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato europei, sulla scia di quelli americani.

La buona notizia, però, è che l’aumento dell’Irs si è trasmesso solo parzialmente sui tassi proposti alla clientela perché molti istituti di credito hanno deciso di assorbire parte di questi rincari riducendo gli spread applicati ai mutui fissi e mantenendo così l’offerta su livelli competitivi.