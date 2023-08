Bce, i falchi della Bundesbank: "Troppo presto per fermare i rialzi dei tassi"

Inflazione, dalla Germania spingono per mantenere i tassi d'interesse alti

Il numero uno della Bundesbank, Joachim Nagel, frena sulla fine della stretta monetaria della Bce, rinviando le decisioni sui tassi a settembre. "Per me è troppo presto per pensare a una pausa, penso che dobbiamo aspettare i prossimi numeri", ha detto intervistato da Bloomberg a Jackson Hole.

"Nel board di luglio ci siamo accordati per aspettare i numeri che vedremo nel meeting di settembre e io seguirò questa strada". Nagel ha sottolineato che anche se l'inflazione "sta scendendo quella 'core' è ancora "persistente": "non dobbiamo dimenticare che l'inflazione è ancora attorno al 5% ed è ancora troppo alta. Il nostro target è il 2%. Quindi c'è ancora della strada da fare".