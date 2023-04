Bed Bath & Beyond è fallita. Debiti da 1 fino a 10 mld e 50mila creditori

Bed Bath & Beyond chiude per bancarotta. Un buco da 10 mld

Bed Bath & Beyond Inc non ce l'ha fatta a salvarsi, troppi i debiti accumulati. La catena di negozi di articoli per la casa non è riuscita a ottenere i fondi necessari per rimanere a galla e ha dovuto - si legge sul Sole 24 Ore - presentare l'istanza per la bancarotta come previsto dal Chapter 11 della procedura fallimentare Usa. A febbraio, il rivenditore aveva cercato di raccogliere fino a 1 miliardo di dollari attraverso l’offerta di azioni privilegiate e warrant per evitare il fallimento. L’azienda è riuscita a raccogliere 360 milioni di dollari da questa complessa operazione, per pagare le inadempienze sui prestiti e gli interessi sulle obbligazioni senior.

Il gruppo con sede a Union, nel New Jersey, - prosegue Il Sole - ha presentato istanza di fallimento elencando sia le attività che le passività stimate tra 1 e 10 miliardi di dollari, secondo quanto riportato in un documento del tribunale. Il numero dei creditori è stimato in una forchetta tra 25 mila e 50 mila. La catena gestiva molti negozi negli Stati Uniti, Canada, Messico e Porto Rico. Bed Bath & Beyond era stata fondata nel 1971 e annoverata tra le Fortune 500 e Forbes Global 2000.