Bending Spoons sceglie Jet Hr per semplificare la burocrazia in azienda

Bending Spoons si affida a Jet Hr

Jet HR apre il 2024 all’insegna della crescita esponenziale e annuncia di aver siglato un primo accordo per la gestione del processo di onboarding e pagamenti del personale con Bending Spoons, tra le principali aziende tecnologiche in Europa e fiore all’occhiello nel panorama delle tech company italiane.

Jet HR si è affacciata sul mercato lo scorso luglio con una missione chiara: eliminare la burocrazia dal fare impresa, partendo dalla semplificazione dei processi payroll. La piattaforma tecnologica di Jet HR è all’avanguardia e permette all’azienda di automatizzare la gestione delle ferie, le simulazioni di costo azienda, la generazione dei cedolini, l’onboarding di nuovi dipendenti e molto altro. La piattaforma è complementata dal supporto - fondamentale - di un network di consulenti del lavoro altamente qualificati a disposizione delle aziende clienti.

Il mercato ha una forte esigenza di semplificazione: questo è stato dimostrato inizialmente dal successo del primo round di finanziamento pari a €4,7 milioni (il round pre-seed italiano più alto di sempre) e nuovamente dalla risposta delle imprese: a pochi mesi dal lancio Jet HR ha conquistato oltre 100 clienti, per un totale di oltre €5 milioni mensili di stipendi gestiti.

A questo già nutrito parco clienti di PMI e aziende in rapida crescita, si unisce ora anche Bending Spoons che, da società tecnologica di visione e a forte tasso di crescita con una dimensione complessiva attuale di circa 400 dipendenti, ha identificato subito i misurabili vantaggi della soluzione di Jet HR.

L'accordo è stato così commentato da Luca Ferrari, amministratore delegato di Bending Spoons: "Siamo entusiasti di collaborare con Jet HR, realtà molto promettente la cui soluzione innovativa non vediamo l'ora di integrare nei nostri sistemi di gestione del personale."

Marco Ogliengo, CEO e co-founder di Jet HR: “Essere scelti da una realtà tecnologica e in così rapida crescita come Bending Spoons è per noi molto importante perché conferma il contributo che la nostra soluzione può dare alle imprese anche dove c’è una divisione HR interna competente e motivata. Anzi, in queste realtà dove c’è piena consapevolezza che per essere competitivi serve concentrarsi sulla qualità della gestione della relazione con le persone, liberando tutte le prime linee e ancor più gli imprenditori e CEO da burocrazia e processi time consuming, puntiamo a generare risultati che vanno anche oltre i vantaggi economici e il risparmio di tempo e complessità. Con la nostra soluzione vogliamo creare efficienza e concorrere alla competitività stessa dell’azienda, colmando quel bisogno sempre più urgente di startup, PMI e organizzazioni in generale di semplificare i processi attraverso i nuovi strumenti digitali e creare una nuova visione della relazione lavorativa”.

La piattaforma tecnologica sviluppata da Jet HR è di semplicissimo utilizzo, sia per l’azienda che i per i dipendenti: è possibile accedere alle schede anagrafiche complete del personale, ottenere simulazioni sul costo del lavoro, inviare contratti e formalizzare le assunzioni autonomamente.

Un unico punto di accesso per tutta la gestione amministrativa di dipendenti e collaboratori che integra, ad esempio, il noleggio e la consegna di PC, la prenotazione di visite mediche, la partecipazione ai corsi di sicurezza e gli altri adempimenti obbligatori, e risolve con passaggi fluidi ogni problemi del personale come la richiesta di ferie e permessi o la gestione di note spese che - una volta inserite e approvate - confluiscono direttamente nei cedolini.

Jet HR si pone come unico interlocutore perché alla piattaforma affianca anche la competenza di consulenti del lavoro partner per una consulenza a valore aggiunto su tutti gli aspetti più delicati e complessi che richiedono personalizzazione, come l’ideazione dei piani welfare - sempre più cruciali per attirare e trattenere i talenti - l’aggiornamento e l’identificazione di delicatezze o le diverse opportunità derivanti dall’evoluzione continua della normativa sul lavoro.