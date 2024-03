IllyCaffè, utile boom a 23,7 milioni, in crescita di oltre il 67%

Il Consiglio di amministrazione di illycaffè S.p.A. ha approvato il progetto di Bilancio della capogruppo illycaffè S.p.A. e il Bilancio consolidato dell’esercizio 2023. Nel 2023 i ricavi del Gruppo sono risultati pari a 595,1 milioni di euro, registrando un aumento del 5,7% a tassi di cambio costanti rispetto all’anno precedente (+4,8% a tassi di cambio correnti), trainato da tutti i principali mercati. L’EBITDA Adjusted si è attestato a 92,8 milioni di euro, in aumento del 18,6% rispetto all’esercizio precedente, nonostante la perdurante pressione sui margini, dettata dal contesto inflattivo, grazie alla crescita dei ricavi e all’incremento dell’efficienza operativa del Gruppo. L’EBITDA Margin (Adjusted) nel 2023 è risultato pari al 15,6%, in miglioramento di 1,8 p.p. rispetto al 2022.

L’Utile Netto di Gruppo si è attestato a 23,7 milioni di euro, in aumento del 67,2% rispetto al 2022, in linea con l’incremento dell’EBIT. La Posizione Finanziaria Netta è risultata pari a 122,2 milioni di euro, in miglioramento del 20,8% rispetto all’esercizio precedente. La generazione di cassa dell’esercizio è stata sostenuta dalla positiva evoluzione della redditività operativa e da un’efficace gestione del capitale circolante, permettendo il finanziamento di investimenti strategici per il business.

Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè ha commentato: "Il 2023 rappresenta un altro anno di crescita record per la illycaffè, con un incremento a doppia cifra dell’EBITDA e dell’utile netto, nonostante il perdurare di un contesto macroeconomico sfidante. Siamo molto soddisfatti che la direzione strategica intrapresa stia portando i risultati attesi in termini di crescita sostenibile e profittevole. A sostegno dei piani di sviluppo futuri, abbiamo avviato un importante programma di investimenti a supporto dell’innovazione e della crescita multicanale. In particolare, 120 milioni di euro sono stati destinati, nell’arco di piano, al raddoppio della capacità produttiva del sito strategico di Trieste.”

Nel 2023 tutti i principali mercati in cui il Gruppo è presente sono risultati in crescita rispetto al 2022. In particolare, negli Stati Uniti, mercato prioritario nei piani di crescita del Gruppo, i ricavi hanno registrato un forte incremento del +15,1% a tassi di cambio costanti, trainati principalmente dal canale on-line. Dal punto di vista dei canali, la crescita è stata guidata principalmente da Ho.Re.Ca. (+8,2% rispetto al 2022), sostenuta da un positivo tasso di acquisizione di nuovi clienti, e da on-line (+15,5% rispetto al 2022), grazie alle performance positive degli e-Tailers, in particolare in Italia, Stati Uniti e Cina.

Nel 2023, il Gruppo ha continuato ad operare in base alla propria strategia di sostenibilità che si estende a ogni fase della catena del valore: dai produttori di caffè ai consumatori finali, grazie ai progetti a sostegno delle comunità locali e all’adozione di pratiche di agricoltura rigenerativa. Inoltre, anche nel 2023 illycaffè ha rinnovato il proprio impegno nell'ambito dell'economia circolare incentivando processi virtuosi per la salvaguardia dell’ambiente e la gestione responsabile di risorse e materiali, grazie a molteplici iniziative nell’ambito del recupero e del riciclo delle capsule. Il 1° ottobre, in occasione dell’International Coffee Day, è stato lanciato Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro, il primo caffè proveniente integralmente da agricoltura rigenerativa. Sulla base delle performance conseguite nel 2023, illycaffè prevede, anche per il 2024, di continuare a crescere i ricavi e accelerare la redditività, nonostante la complessità del contesto macroeconomico e geo-politico attuale.