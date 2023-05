Benetton, il riordino del real estate. Così si spartiscono oltre due miliardi

Benetton, dall'hotel Bulgari al Place de l'Opéra: ecco che succede

Benetton si rifà il look. La holding della famiglia trevigiana ha iniziato il suo riassetto immobiliare. Doppia scissione tra gli asset del gruppo per distribuirli ai quattro rami della famiglia. Così il ricco patrimonio di Ponzano Veneto sarà distribuito tra i soci, si tratta - si legge sul Sole 24 Ore - di un tesoretto quantificato in circa 900 milioni di euro. Il portafoglio di pregio oggetto di divisione contiene infatti asset iconici, restano però fuori da questa operazione i negozi della Benetton group. Secondo le stime rese note dalla società, il patrimonio immobiliare copre 233mila metri quadri e ha un valore superiore ai due miliardi. Fanno parte di questo pacchetto anche il Fondaco Tedeschi a Venezia e l'immobile di Place de l'Opéra a Parigi e l'imponente riqualificazione di piazza Augusto Imperatore a Roma, con l'hotel di lusso di Bulgari.

L'operazione fa parte della strategia di focalizzazione sui core business di Edizione e ha visto - prosegue il Sole - la famiglia compatta nel procedere in questa direzione dopo il percorso di rinnovamento strategico del gruppo avvenuto negli ultimi 18 mesi con l'insediamento della nuova governance sotto la Presidenza di Alessandro Benetton. Nel dettaglio l'operazione prevede la creazione di quattro newco numerate assegnate agli esponenti di famiglia, società che avranno un valore di 250 milioni. Augusto Imperatore a Luciano Benetton, il Fondaco a Sabrina Benetton, l'immobile di Parigi a Giuliana Benetton e la Volta dei Mercanti a Firenze al ramo di Carlo Benetton.