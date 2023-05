Morandi, Mion: "La verità è che eravamo totalmente impreparati a gestirlo"

Ponte Morandi, Mion: "Cosa avrei dovuto fare, una guerra interna?"

Gianni Mion, l'uomo dei Benetton che gestiva i conti, torna a parlare del crollo del Ponte Morandi dopo la sua deposizione sulla tragedia in cui ammise che sapeva del rischio crollo dal 2010. Ma anche che non ha detto nulla. "Lo avevo già detto - spiega Mion a Repubblica - già durante le indagini, ho solo ripetuto il concetto. E in quella riunione mica ci spiegarono che il ponte stava per venire giù. Nessuno ci disse che era a rischio crollo. In una riunione mi parlarono di un difetto di progettazione. Creava delle perplessità sul fatto che il ponte potesse restare su. Ma tutti noi pensavano che i controlli li facessero i nostri tecnici di Spea, poi è venuto fuori dopo come facevano le indagini. Mica sapevamo allora tutto quello che è venuto fuori dopo". Sui familiari delle vittime che adesso lo accusano dice: "Hanno ragione. Ma cosa avrei dovuto fare, una battaglia interna?». Sulla possibilità di finire indagato Mion non sembra preoccuparsi più di tanto. "Eccomi qua, decidano loro. Facciano come ritengono giusto".

Mion torna a criticare i suoi ex datori di lavoro: "Io - prosegue il manager a Repubblica - dissi subito dopo il crollo che bisognava chiedere scusa, sarebbe stato molto importante farlo. E lì anche l'ad Castellucci ha sbagliato. Ero sconfortato di fronte a tutto quello stava uscendo sui giornali". Mentre sui dividendi "non che ci sputassero sopra. Ma tutti i bilanci sono alla luce del sole, non c’è niente di segreto. E non è che non avevano fatto il nuovo ponte per i dividendi. Quello che sta facendo adesso Autostrade, tutti i controlli e le ispezioni, lo potevamo fare benissimo. Ma era un campo troppo difficile per noi. Eravamo autoreferenziali e impreparati a gestirlo. Autostrade adesso fa le ispezioni, ma spero che lo Stato e le pubbliche amministrazioni controllino".