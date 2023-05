Crollo Ponte Morandi, Tomasi in aula: "Scoprimmo un degrado maggiore del 200%"

Crollo Ponte Morandi, l'ad di Autostrade Tomasi: "Divergenze macroscopiche nei coefficienti di rischio"

Nel processo sulla tragedia del Ponte Morandi, il cui crollo si consumò il 14 agosto 2018, è stato sentito Roberto Tomasi, attuale amministratore delegato di Aspi (nel frattempo tornata sotto il controllo pubblico con l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti e Macquarie), succeduto a Giovanni Castellucci. Tomasi non è imputato o indagato in procedimenti collegati ed è stato ascoltato come testimone, senza l’affiancamento d’un legale. Su cosa? In primis sui tagli alle manutenzioni da parte di Autostrade per l’Italia, ma anche dello Stato, ritenuti dalla Procura una delle cause primarie della strage.

Il Pm ha domandato: "Cambiaste il soggetto delegato alla sorveglianza?". "Spea Engineering fu affiancata dalle esterne Speri e Progear ... e ci rendevamo conto che c'era divergenza tra i punteggi in precedenza attribuiti da Spea e quelli delle società terze, abbiamo rilevato per anni un incremento dei coefficienti di rischio. Emergeva uno stato peggiore della rete, sostanzialmente peggiore, anche un più 200% nell'aumento dei punteggi sui rischi... e più deficitario era il quadro conoscitivo sulle gallerie". Il Pm ha poi incalzato: "All'esito di questi nuovi controlli sulle opere d'arte, emersero valutazioni 70 (il massimo di rischio, ndr) a seguito delle quali si profilava come soluzione per evitare pericoli la chiusura dell'infrastruttura? "Sì", ha ripetuto.