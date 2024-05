Benetton Srl, a Sandro Saccardi va l'amministrazione

Benetton Srl, ecco la squadra di Sforza: a Sandro Saccardi l’amministrazione

Continua la ristrutturazione nell'universo Benetton. Dopo aver nominato Claudio Sforza come nuovo amministratore delegato di Benetton Group, è ora il turno della holding Benetton Srl, che gestisce il gruppo veneto dell'abbigliamento. Il consiglio di amministrazione, attualmente composto da manager ed esponenti della famiglia, sarà sostituito da Sandro Saccardi, nominato amministratore unico. Saccardi, uomo di fiducia di Edizione, è responsabile dell'amministrazione e finanza della holding presieduta da Alessandro Benetton.

Il nuovo board dovrebbe essere approvato nell'assemblea del 18 giugno. Oltre a Claudio Sforza e a Christian Coco, storico direttore degli investimenti di Edizione, nel ruolo di presidente, Il Corriere della Sera riporta che Andrea Pezzangora, general counsel di Edizione, farà parte del nuovo consiglio. Non si esclude l'apertura a figure indipendenti, una decisione voluta da Alessandro Benetton e dal CEO di Edizione, Enrico Laghi.

Inoltre all'inizio dell'anno, in risposta a un'emergenza, è stato selezionato Jacopo Martini, ex Etro, come nuovo direttore finanziario di Benetton Group. Recentemente, il consiglio di amministrazione di Benetton Group ha anche approvato all'unanimità il bilancio 2023, che sarà sottoposto all'assemblea dei soci il 18 giugno. Il fatturato è di poco più di 1 miliardo di euro (1.098 milioni), con un EBIT negativo di 113 milioni e una perdita netta di 230 milioni dopo svalutazioni per 150 milioni. Il patrimonio netto ammonta a 105 milioni.

La holding Edizione supporterà il piano di rilancio con 260 milioni di euro nei prossimi anni, dopo aver già iniettato 350 milioni negli ultimi esercizi. Il consiglio di amministrazione ha anche preso atto delle dimissioni dell'amministratore delegato Massimo Renon, del presidente Luciano Benetton e di tutto il consiglio di amministrazione, che era in scadenza. Il nuovo consiglio sarà nominato nell'assemblea del 18 giugno.