Benzina, al servito i prezzi medi attorno ai 2 euro al litro: stangata-2023

Carburante, la benzina torna a quota 2 euro

Dopo il doppio balzo a cavallo di capodanno, questa mattina non si registrano variazioni sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi ma gli effetti dei rialzi si riversano sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa che per il servito si aggirano attorno ai 2 euro al litro. Secondo Staffetta Quotidiana la media della benzina in self service supera questa mattina quota 1,8 euro/litro, il gasolio vola verso 1,87, mentre sul servito la benzina viene venduta a 1,95 euro/litro e supera i 2 euro per il gasolio (2,02 euro/litro).

"Il 2023 parte con prezzi in aumento sulla rete carburanti - spiega Quotidiano energia - per la fine dello sconto sulle accise". I prezzi sul territorio mostrano "di conseguenza medie in progressivo aumento". In particolare - in base all’elaborazione di 'Quotidiano energia' sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero delle Imprese del made in Italy - il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è di 1,764 euro al litro; il prezzo medio del diesel self è a 1,827 euro al litro.

Per quanto riguarda la modalità con il servizio, per la benzina il prezzo medio è 1,900 euro al litro; la media del diesel servito è 1,962 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,793 e 0,804 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,312 e 2,603 al kg (con livelli in salita per lo stop allo sconto fiscale che era in vigore dal 3 maggio).