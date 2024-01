Benzina, risparmiare sul prezzo si può. Pochi lo sanno, ecco come fare

Benzina, le app per spendere meno e risparmiare



Il prezzo della benzina è aumentato in modo evidente. Esistono delle app utilissime che ti consentiranno di farti risparmiare qualche soldo a ogni pieno. Ecco tutti i dettagli nell'articolo preciso scritto dal sito internet www.pianetacellulare.it.

Con lo scoppio della pandemia e della tensione internazionale degli ultimi anni, il prezzo di tantissimi beni e servizi è aumentato a dismisura. Non ha fatto eccezione nemmeno quello relativo alla benzina e ai carburanti in generale.

Nei periodi peggiori, il costo al litro della benzina è salito oltre la soglia dei 2 euro, gettando nel panico milioni di italiani. Nelle ultime settimane, fortunatamente la situazione è leggermente migliorata. Il costo medio in modalità self service di benzina e diesel è sceso a 1,80 euro al litro circa, comunque su livelli molto più alti rispetto a quanto eravamo abituati prima del 2020.

In questo articolo, comunque, non vogliamo parlare in generale della benzina, ma darti alcune indicazioni sulle varie app da poter scaricare sul proprio smartphone, in modo tale da farti risparmiare qualche euro a ogni pieno.



Esistono delle app in grado di farti scoprire le pompe di benzina maggiormente convenienti nella tua zona. Esse, inoltre, ti daranno anche tante altre preziose informazioni per ottenere diversi vantaggi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le app che ti vogliamo far scoprire in questo testo ti consentiranno di ottenere un notevole vantaggio economico, ma non solo. Ti daranno, infatti, diverse informazioni sulle variazioni dei prezzi presso i distributori nelle tue vicinanze, ti faranno tenere traccia dei tuoi consumi nel corso del tempo e ti daranno indicazioni su tutti i soldi che avrai speso, dandoti – in un certo senso – consigli in merito al risparmio.

Queste app utilizzeranno la posizione, come Google Maps, e, inoltre, ti daranno preziosi consigli sui percorsi migliori da affrontare, in modo tale da risparmiare quanto più carburante possibile.

Prezzi Benzina, disponibile sia per Android che per iOS, è un’app che ti consente di individuare i distributori lungo il percorso con i prezzi più bassi rispetto alla media. Inoltre, l’app permette di comparare i prezzi della benzina, del diesel e di tutti gli altri carburanti a livello nazionale.

Una app famosissima, poi, è Waze. Oltre a essere un’applicazione da scaricare per la navigazione, essa permetterà anche – attraverso la posizione – di trovare le pompe di benzina più economiche lungo il percorso che si starà affrontando.

Waze permette di comparare i vari prezzi e anche di filtrare i risultati in base alla zona e al tipo di carburante di cui avrai bisogno.

Fuelio, invece, è un’app che traccia i consumi di carburante nel corso del tempo e tutti i costi associati a essi. Sarà possibile, inoltre, far calcolare all’app il consumo di benzina in rapporto alla distanza percorsa e alla quantità di carburante usato.