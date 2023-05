Beppe Grillo immobiliarista per fare cassa: tre appartamenti ceduti nel 2022

Beppe Grillo, la sua Gestimar chiude il 2022 con un utile di 421mila euro

Beppe Grillo, “AAA” vendesi case. Il noto comico e guru del Movimento Cinque Stelle ha infatti venduto tre appartamenti a Marinella Golfo Aranci (Sassari) che da anni erano in portafoglio alla sua Gestimar srl.

L’operazione, come si evince dal bilancio 2022 della società appena depositato, ha fruttato una plusvalenza di 652mila euro che ha permesso alla Gestimar di chiudere con un utile di 421mila euro rispetto a quello risicato di 14mila euro dell’esercizio precedente.

Il profitto è stato mandato interamente a riserva e Grillo non ha incassato dividendi: in tal modo il patrimonio netto è salito anno su anno da 279mila a 421mila euro.

La società possiede anche un immobile a Porto Cervo, in Sardegna, oltre a una serie di uffici a Genova e Nervi e a multiproprietà in Valtournanche, ma il monte affitti ha generato ricavi per soli 29mila euro rispetto ai 54mila euro del 2021.

A metà dello scorso anno Parvin Tadjik, moglie di Grillo, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Gestimar ha guidato un’assemblea soci che ha coperto le perdite pregresse per 79mila euro mediante utilizzo per pari importo della riserva di rivalutazione e senza la sua ricostituzione e di parte della riserva di utili portati a nuovo per 2mila 170 euro.

L’assemblea ha inoltre deliberato la riduzione del capitale “per esuberanza” da 258mila a 30mila euro con restituzione del conferimento al socio.

