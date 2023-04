Sugar Holdings, Caselli si lancia nei podcast: acquisito il 13% di Be Water

Be Water controlla anche il marchio Chora Media (podcast) attraverso la controllata Be Content di cui Mario Calabresi è socio di minoranza

Caterina Caselli e il figlio Filippo (avuto dal defunto marito Piero Sugar) con la loro Sugar Holdings sono diventati il terzo socio con oltre il 13% della Be Water, la società di produzione video e podcast fondata nel 2020 dal finanziere e scrittore Guido Maria Brera (che ne è presidente e socio col 36,5%) e dal produttore cinematografico Mario Gianani, marito dell’ex ministro Marianna Madia, che ne è amministratore delegato e socio col 27,5%. Nel capitale con una quota minima è entrata anche la Studio Laghi srl di Roma, il cui 100% è intestato alla Finnat Fiduciaria ma che è riconducibile al noto commercialista romano Enrico Laghi, amministratore delegato della Edizione dei Benetton.

Be Water controlla fra l’altro il marchio Chora Media (podcast) attraverso la controllata Be Content di cui Mario Calabresi è socio di minoranza col 15% e ha lanciato recentemente la Be Production che si occuperà di produzione cinematografica e televisiva, settore in cui è attivo anche Filippo Sugar. L’ingresso nel capitale della Be Water da parte della Sugar Holdings e dello Studio Laghi è avvenuto nell’ambito della prima parte di un aumento di capitale di 11,2 milioni di euro deliberato dall’assemblea della società svoltasi pochi giorni fa a Milano davanti al notaio Federico Mottola, che ha deliberato anche la trasformazione da srl in spa e la nomina di un consiglio d’amministrazione dov’è entrato Sugar.

Sugar Holdings ha chiuso l’ultimo bilancio a giugno scorso con un patrimonio netto di 11,4 milioni e un utile di 5,4 milioni. Gli altri soci di minoranza della prima ora di Be Water sono Mario Martani, Saverio Costanzo (figlio del defunto Maurizio) e Roberto Zanco.