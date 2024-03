Berlusconi, Barbara fa il colpo: 25 mln per Macherio. A Marina Villa Campari

Berlusconi, la divisione tra i cinque delle storiche ville di Silvio. Trovato l'accordo

Una delle principali questioni su cui i figli di Berlusconi continuavano a discutere senza trovare la quadra, erano le residenze storiche del padre, ognuno dei cinque figli è legato in qualche maniera a queste splendide ville, ma adesso Pier Silvio, Marina, Barbara, Luigi e Eleonora sembrano aver finalmente trovato la soluzione che accontenta tutti. Barbara Berlusconi acquista per circa 25 milioni - si legge su Il Corriere della Sera - la villa di Macherio, una delle tre residenze storiche del padre Silvio. Nel frattempo la presidente di Fininvest Marina Berlusconi si è formalmente aggiudicata Villa Campari sul Lago Maggiore, a Lesa (No), 30 stanze, splendido parco e porticciolo privato. Qui il passaggio dal notaio c’è già stato.

Sono - prosegue Il Corriere - le prime operazioni concluse sui principali asset del patrimonio dell’ex premier. Ma un riassetto più ampio del comparto immobiliare è in corso in questi giorni. Resta ancora misterioso, invece, il futuro dei due fiori all'occhiello di famiglia, si tratta di Villa Certosa in Sardegna e Villa San Martino ad Arcore. Ma se la prima sarebbe stata messa sul mercato dagli eredi, la residenza di Arcore invece al momento non sarebbe in vendita e nemmeno assegnata d'ufficio a uno dei cinque figli. L’affare tra fratelli si è perfezionato nel segno di quella suddivisione ordinata e pacifica dell’eredità che dopo Fininvest ha investito anche il patrimonio immobiliare.