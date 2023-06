Berlusconi, da Villa San Martino alla Certosa: le ville cuore del Cavaliere

Silvio Berlusconi e l’impero di proprietà immobiliari

Silvio Berlusconi è il politico più facoltoso in Italia. Nonostante la sua ultima dichiarazione dei redditi registri una bella stangata rispetto allo scorso anno, per il suo impero immobiliare, a cui è particolarmente affezionato, non ha mai badato a spese. Nel corso degli anni infatti sono state quasi 30 le proprietà immobiliari acquistate dal leader di Forza Italia.

Attualmente risultano nella sua disponibilità sei fabbricati, di cui tre a Milano; a cui si aggiungono la sua storica residenza di Villa San Martino ad Arcore e la celebre Villa Certosa, luogo di incontri ed eventi balzati agli onori della cronaca in passato. Le due proprietà vengono considerate le preferite del Cavaliere, insieme ad alcune altre perle sparse per l’Italia, come riporta Ad Italia. Ecco quali.

