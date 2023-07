Berlusconi, il parco auto da re mai svelato. Ma anche Twingo e Panda Special

Eredità Berlusconi, le macchine speciali per girare nei viali di Villa Certosa

Il testamento di Silvio Berlusconi è stato aperto e non c'è nessun riferimento al parco auto del Cavaliere, un altro vero e proprio tesoro. L'iconografia classica dell’uomo politico - si legge su quattroruote - mostra Berlusconi con mezzi relativamente banali, come l’Audi A8 e la Mercedes Classe S che utilizzava spesso per i suoi spostamenti, insieme con una Maserati Quattroporte. Vettura, quest'ultima, che l'allora presidente di Ferrari e Maserati, Luca Cordero di Montezemolo, aveva voluto consegnargli personalmente, per sottolineare l'importanza dell'utilizzo da parte del capo del governo di un prodotto rigorosamente Made in Italy. All’epoca, il valore di questa Maserati era stimato intorno al mezzo milione di euro.