Berlusconi, ricomprare la mega villa a Portofino non è stato un grande affare: oltre 20 milioni di perdite per la società immobiliare di Pier Silvio 

Berlusconi, a Pier Silvio è costato molto caro "ricomprare" da sè la famosa Villa San Sebastiano di Portofino. Il bilancio (in perdita) della società immobiliare San Sebastiano

A Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, è costato molto caro “ricomprare” da sè stesso la famosa Villa San Sebastiano di 1.300 metri quadrati a Portofino. Qualche settimana fa, infatti, s’è riunita l’assemblea dei soci della Immobiliare San Sebastiano di cui il primo figlio maschio del defunto Silvio Berlusconi è unico azionista. L’assemblea ha approvato il bilancio del 2023 che s’è chiuso con una maxi perdita di oltre 23 milioni di euro che è stata ripianata attingendo alle riserve per oltre 17 milioni e a un versamento dell’azionista di circa 6 milioni.

Il passivo del 2023, decisamente peggiore di quello di 1,7 milioni dell’anno prima, si deve ai 24 milioni circa di “oneri diversi di gestione”. Si tratta della svalutazione verificatasi con la vendita della citata villa che era in carico nel bilancio precedente per oltre 25 milioni. La nota integrativa spiega che l’acquirente Berlusconi (come persona fisica) ha beneficiato della “cessione agevolata” che a norma di legge prevede di comprare lo stabile ad un prezzo pari al valore catastale, cioè di 1,7 milioni. Così è emersa la minusvalenza di quasi 24 milioni che ha mandato appunto il bilancio in rosso.

Il bilancio della società immobiliare di Berlusconi riserva un’altra sorpresa: la vendita per soli 5mila euro della controllata al 100% Marlin srl a Luca Bassani. Quest’ultimo, residente a Monte Carlo è l’erede della famiglia fondatrice della Bticino, ed è da lui che il figlio di Silvio Berlusconi comprò la villa di Portofino. Qualche giorno fa, infine, la Immobiliare San Sebastiano ha visto Paola Simonelli assumere la carica di amministratrice unica. E’ la sorella di Ezio, noto commercialista milanese che ha avuto parecchi incarichi nella galassia Fininvest-Mediaset, e che ha lasciato l’incarico dopo essere stato nominato presidente della Lega Calcio.