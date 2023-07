Bfc Media, via al delisting dal 21 luglio. L'addio del Gruppo a Piazza Affari

Bfc, ok dai soci per la revoca da Egm: l'addio a Piazza Affari

Bfc Media annuncia ufficialmente il delisting da Piazza Affari. L’assemblea dei soci ha approvato l’avvio delle operazioni per revocare gli strumenti finanziati della società dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.

Il delisting sarà effettivo a partire dal prossimo 21 luglio. È quanto fa sapere in una nota la società editrice del settimanale L’Espresso e per la licenza esclusiva su tutte le attività a marchio Forbes in Italia.

Come riporta Calcio Finanza, nell'assemblea erano rappresentate 3.081.750 azioni, corrispondenti al 97,063% del capitale sociale, e la revoca è stata approvata con il voto favorevole di 3.081.750 azioni, corrispondenti al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 97,063% del capitale sociale. Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il delisting era subordinato all’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria con non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.