Big tech, Google sfonda il tetto di 2mila mld: il balzo da gennaio è del 72%

Big tech, Google tocca quota 2mila mld: a WS l'azione vale 3mila mld

Alphabet, la controllata a cui fa capo Google, è avanzata dell'1,2% in borsa a Wall Street, sfondando a quota 2.000 miliardi di capitalizzazione di mercato, raggiugendo così altri due colossi: Apple e Microsoft. Da inizio 2022 i titoli della big tech Google guidata dall'amministratore delegato Sundar Pichai sono saliti di oltre il 70%. In particolare, nelle prime fasi di contrattazioni il titolo ha superato la soglia dei due trilioni di dollari per poi scendere a quota 1.990 miliardi.

Così dopo un'apertura in rialzo, Wall Street si è messa a correre dopo il via libera del Congresso al piano di investimenti in infrastrutture da 1.000 miliardi di dollari e sulla scia delle incoraggianti trimestrali. Il Dow Jones è salito dello 0,49%, il Nasdad è avanzato dello 0,14% mentre lo S&P 500 ha registrato un balzo dello 0,23%. Gli investitori sono in attesa del dato sull'inflazione Usa che verrà diffuso mercoledì. Oltre a Google che ha sfiorato i 2mila mld di capitalizzazione, sotto i riflettori di New Tork è finito anche il titolo di Tesla che ha ridotto le perdite, cedendo il 2,7%.