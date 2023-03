Bio, un mercato da oltre 5 mld. Boom dei cosmetici naturali nei supermercati

Bio, boom della cosmesi naturale nei supermercati

Bio, un mercato che in Italia vale ben 5 miliardi di euro. Il settore ha chiuso il 2022 in crescita di circa 400 milioni sull’anno precedente e oltre il doppio (+116%) sul 2013. A rivelarlo è l’ultimo rapporto BioBank.

Per quanto i canali del retail tradizionale (farmacie, erboristerie ed e-commerce) rappresentino un giro d’affari in crescita del 196% (da 620 milioni a 1,8 miliardi di euro), il Bio in Italia è stato principalmente trainato dalla grande distribuzione organizzata (supermercati) che ha visto crescere le vendite del 263%, raggiungendo i 2,3 miliardi di euro di valore.

Nel dettaglio, nella gdo è boom della cosmesi bio: nel 2021 sono 15 le catene del mass market che commercializzano cosmetici naturali o biologici certificati (nel 2017 erano otto) per un totale di 665 referenze (135 quattro anni prima) e una media di 44 a catena (ma Dm è la prima con 419). Anche il segmento baby è ben presidiato, con 11 catene che propongono prodotti naturali per la cura dei più piccoli.