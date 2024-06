Birkenstock, L Catterton vende azioni per 750 milioni. Tonfo in Borsa

L Catterton diluisce la propria quota in Birkenstock

L Catterton fa cassa con Birkenstock. La società di private equity, attraverso un’entità affiliata, ha venduto un blocco d’azioni del brand tedesco quotato a Wall Street per un totale di 756 milioni di dollari.

Nel dettaglio, i titolari delle quote hanno venduto 14 milioni di azioni a 54 dollari l’una, con uno sconto del 9,7% rispetto al prezzo di chiusura di 59,78 dollari l’una di lunedì, quando è stato annunciato l’accordo. In questo modo, L Catterton ha diluito la sua partecipazione passando dall’81,1% al 73,2% del capitale.

Al momento dell’annuncio, il co-CEO dell’azienda, Micheal Chu, ha affermato che L Catterton rimarrà in ogni modo fortemente impegnato in Birkenstock, fungendo da partner a lungo termine, in quanto “profondamente convinto della storia di crescita dell’azienda”. Birkenstock non venderà alcuna azione nell’offerta e non riceverà alcun ricavo dalla vendita da parte di L Catterton, ha dichiarato il marchio di calzature in un comunicato.

In Borsa, il titolo di Birkenstock è crollato dell'11,06% negli ultimi cinque giorni. Da notare, comunque, la buona performance sul mese (+10,41%).