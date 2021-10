Bitcoin, l’infinito trend rialzista cresciuto del 10000% in 5 anni

Il Bitcoin, la criptomoneta più conosciuta nella filiera delle monete del futuro, sta raggiungendo massimi storici.

Ieri infatti ha superato i 64841 dollari di metà aprile dopo essere crollata sui 30000 dollari.

Un viaggio sulle montagne russe a cui i fans del Bitcoin, forti di cuore, sono abbastanza abituati. Questa volta il trend rialzista è scaturito da una buona notizia : l'anteprima negli Stati Uniti del primo exchange-traded fund (ETF) legato a questa criptovaluta.

La capitalizzazione di mercato ha superato così i 1.2 trilioni di dollari, una cifra superiore al valore di borsa di Facebook e solo di poco inferiore al PIL dell’intera Spagna.

Bitcoin, oro del futuro o superflop?

E nell’universo delle criptomonete cresce l’interesse degli investitori e l’ adesione di piattaforme di pagamento conosciute come PayPal. Ed ancora il servizio di colossi come Goldman Sachs e Morgan Stanley , l'abbondanza di liquidità sul mercato americano e l’appoggio di miliardari come Elon Musk di Tesla , e di Jack Dorsey di Twitter.

E poi l’ultima novità ll’arrivo a Wall Street della società Coinbase per scambiare Bitcoin.

Tutto questo ha fatto schizzare il prezzo e ha aperto la porta a un gran numero di investitori che possono investire senza complicazioni e preoccupazioni.

Il Bitcoin, che in America sta mettendo radici, ha trovato però in Cina una vera e propria muraglia che ha cercato di dichiarare illegale ogni attività questo tipo.

Ma la criptomoneta ha resistito nel valore a questa “mazzata psicologica” come pure ha fatto sotto la spinta dei “warning” delle banche centrali che considerano questo fenomeno al pari dei mutui subprime.

E neppure la criptomoneta è stata toccata dal fatto che la sua crescita è andata di pari passo con l’aumento dei prezzi dell’energia dato che l’estrazione richieda enormi utilizzi di elettricità.

Fino a dove arriverà il valore? Molti supporter della criptomoneta lo vedono oltre i 100000 dollari. Nell’ultimo anno il suo valore è cresciuto del 130% mentre negli ultimi 5 anni di un incredibile 10337%.

Un bitcoin acquistato cinque anni fa per meno di 600 euro adesso ha un valore di circa 60000 euro ma con un up and down da cardiopalma.

Dopo il re delle criptovalute, il bitcoin, ci sono altre monete meno conosciute ma altrettanto performanti come Ethereum, cresciuto in un anno 451%, e che ha fatto la fortuna di Inditex, proprietario di Zara o come Binance rivalutatosi dell'1,209% quest'anno.

Sarà così il Bitcoin l’oro del futuro o il superflop finanziario del secolo?