Bitcoin, che regalo di Trump agli investitori: annunciata la nuova riserva strategica. Ora rimane un solo dubbio

Bitcoin, che regalo di Trump agli investitori

Donald Trump ha reso nota la nuova strategia degli Stati Uniti per la costituzione di riserve finanziarie in criptovalute, che andrà oltre le classiche Bitcoin ed Ethereum, includendo anche alternative come Ripple XRP, Solana e Cardano Ada. L’obiettivo, secondo il presidente, è di “rilanciare il settore dopo anni di ostacoli imposti dall’amministrazione Biden e trasformare gli Stati Uniti nella capitale mondiale degli investimenti cripto”.

L’annuncio, diffuso attraverso l’account ufficiale Truth, ha già innescato le prime conseguenze sui mercati, con un rialzo immediato di tutte le monete digitali interessate, le quali avevano subito pesanti cali di valore a febbraio. Tuttavia, alcuni analisti finanziari hanno espresso dubbi, avvertendo che questa mossa potrebbe incidere negativamente sul dollaro nel lungo periodo.

Dal fronte dei sostenitori di Bitcoin non sono mancate critiche, poiché la principale criptovaluta è stata inizialmente esclusa dall’annuncio, il che ha portato Trump a precisare in un secondo post: “Ovviamente BTC e ETH rappresenteranno il fulcro dell’investimento”.

La volontà di includere criptovalute alternative nel paniere di riserve americane ha sollevato ulteriori polemiche, soprattutto tra i massimalisti di Bitcoin ed Ethereum, i quali sostengono che le uniche valute digitali su cui puntare siano quelle con strutture già consolidate. Nel frattempo, la task force speciale istituita per gestire questi asset sta lavorando a un piano dettagliato: oltre a congelare le vendite delle riserve già esistenti, potrebbe prevedere acquisti di nuove cripto.

Un appuntamento chiave per il mercato si terrà il 7 marzo, quando alla Casa Bianca avrà luogo il primo summit sulle criptovalute, finalizzato a stabilire regole chiare su pagamenti e scambi. In attesa di questo evento, la notizia ha già contribuito a far risalire le quotazioni: Bitcoin è tornato sopra i 90mila dollari, dopo il crollo recente, e le altre valute citate da Trump hanno registrato incrementi compresi tra il 10% e il 35%.