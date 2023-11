Black Friday, al via la stagione dei saldi: elettronica giù. Boom dell'usato

Black Friday, al via la grande stagione dei saldi

Dall’America, come Halloween e tante altre mode, ecco puntuale arrivare anche il Black Friday, il venerdì prolungato ad un’intera settimana e oltre, fatto di sconti e offerte come non mai. Ma come sarà il prossimo Black Friday 8 la prossima stagione di saldi) per i consumatori? Quanto vorranno spendere, e in cosa saranno più interessati? La società di consulenza KPMG ha cercato di fotografare le prossime tendenze in un sondaggio su 1000 consumatori. Il primo aspetto che è emerso è che lo sconto attira sempre l'attenzione, ma non è più la garanzia di successo di vendita. A differenza di altri anni il consumatore avrà un atteggiamento più razionale, più attento e cauto nello spendere e nel scegliere. Le Associazioni dei consumatori sono altresì convinte che almeno il 57% delle persone ( nel 2022 però erano il 64%) è pronto a fare almeno un acquisto.

Black Friday, sulla stagione pesa la riduzione del potere d'acquisto delle famiglie

Ovviamente i lunghi mesi in cui l’inflazione hanno ridotto il potere d’acquisto, ulteriormente appesantito dagli incessanti aumenti dei tassi (riflessisi sui mutui) e dale preoccupazioni sul futuro a medio termine per le drammatiche vicende geopolitiche. Tutto questo ha raffreddato molta voglia di pazzia. Sui mutui in particolare si puo’ vedere quanto i tassi abbiano influito: una rata da 530 euro mensili del 2021 è rapidamente salita a 860 euro medi di questo anno. senza dimenticare il risparmio familiare ”mangiato” per difendersi dai due anni di pandemia. Per forza quindi il consumatore girerà e perderà più tempo nello scegliere cosa acquistare cercando le alternative più economiche e soddisfacenti. E quanto intende spendere per tutta la stagione dei saldi che parte oggi e finisce a gennaio? La stima fatta da KPMG è di circa 700 euro, più o meno analoga a quella della scorsa stagione. Fortunatamente però per l’economia globale la spesa per gli svaghi dovrebbe continuare a crescere. Quasi il 60% delle persone pensa di divertirsi in queste festività in ristoranti e bar mentre il 35% si muoverà in ambiti culturali andando al cinema, a teatro o visitando musei.

Black Friday, più acquisti di articoli di seconda mano, meno elettronica ed elettrodomestici

Altro aspetto interessante delle tipologie di acquisto sta negli articoli di seconda mano. Quasi il 50% dei consumatori si muoverà in questa direzione, in primis perchè è di moda, secondo perchè vi è la giusta convinzione che potrebbe fare bene al pianeta non accelerare il consumo ma riciclare con giudizio. Infatti sull' ’usato non ci sono più i pregiudizi di prima, ma per le generazioni più giovani l'acquisto "second hand" è visto come qualcosa che va di moda e come una tendenza sostenibile. Elettrodomestici ed articoli elettronici , almeno per questo anno non dovrebbero fare registrare il boom di vendite. Sempre secondo il sondaggio solo un acquisto su tre sarà destinato a questa categoria. Alcune catene di elettrodomestici hanno iniziato a proporre il “weekend senza IVA” dall'inizio del mese e altre aziende, con meno creatività, sono passate dal parlare di Black Week a Black Year. Insomma sembra proprio che dovremo sempre più abituarci a vivere una stagione di sconti lunga 12 mesi.