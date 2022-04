Blackrock, l'utile balza a 1,44 mld. JPMorgan sotto le stime, utile giù: -42%

Blackrock, nel primo trimestre dell'anno il fatturato è aumentato del 7%

Blackrock, una delle maggiori società di investimento al mondo, porta a casa il primo trimestre dell'anno con risultati positivi: la società ha realizzato un utile per azione dilutio pari a 9,35 dollari e ricavi pari a 4,7 miliardi. Il fatturato è aumentato su anno del 7% guidato da una forte crescita organica e da una crescita dell'11% nei servizi tecnologici, parzialmente compensata da minori commissioni di performance. L'utile per azione diluito pari a 9,35 dollari per azione è aumentato del 20%, quello rettificato (a 9,52 dollari) è' aumentato del 18 per cento. Il dividendo è in aumento del 18% a 4,88 dollari per azione.

Per Laurence D. Fink, presidente e ceo, "Blackrock ha generato 114 miliardi di dollari di afflussi netti a lungo termine nel primo trimestre, con flussi positivi su tutti i tipi di prodotto e stili di investimento e regioni, a dimostrazione dell'ampiezza della nostra gestione patrimoniale". Mentre il mondo continua a confrontarsi con l'incertezza geopolitica ed economica, ha aggiunto Flink, gli investimenti di Blackrock nel corso degli anni, "ci posizionano bene per consigliare i nostri clienti e aiutarli perseguire i propri obiettivi finanziari a lungo termine".

Sotto le attese invece la pubblicazione del risultato trimestrale della prima delle grandi banche americane JPMorgan. La banca newyorkese, che ha messo in guardia contro i potenziali problemi economici e geopolitici che si profilano all'orizzonte, ha riportato un utile netto di 8,282 miliardi di dollari, 2,63 dollari per azione, contro i 14,3 miliardi, 4,50 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso, con ricavi reported per 30,717 miliardi (in ribasso del 5%) e ricavi managed per 31,59 miliardi (anche in questo caso in calo del 5%).