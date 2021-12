Bnp Paribas cede Bank of the West alla canadese Bmo per 16,3 mld di dollari

Bnp Paribas, verso una plus-valuta eccezionale stimata a circa 2,9 miliardi di euro

Bnp Paribas ha raggiunto un accordo con Bank of Montreal (Bmo) per vendere la sua filiale americana Bank of the West per 16,3 miliardi di dollari. L'affare, si legge nella nota, dovrebbe essere completato "formalmente nel corso del 2022, soggetto alle condizioni precedenti", ha affermato, mentre diversi media avevano riferito nelle ultime settimane che la banca francese stava cercando un potenziale acquirente per questa filiale di cui ha preso il controllo nel 1979.

In termini di politica di distribuzione agli azionisti, il gruppo Bnp Paribas intende procedere ad una distribuzione straordinaria sotto forma di riacquisto di azioni dopo la chiusura dell'Operazione, per compensare la prevista diluizione dell'utile per azione. A titolo indicativo, un programma di riacquisto di azioni di circa 4 miliardi di euro neutralizzerebbe completamente la diluizione dell'Eps. Al netto di questi riacquisti di azioni, l'aumento del CET1 ratio del Gruppo sarebbe di circa 110 punti base.

Bnp Paribas intende ridistribuire i proventi rimanenti, pari a circa 7 miliardi di euro di liberazione di capitale, nel "tempo e in modo molto disciplinato, con l'obiettivo di migliorare la creazione di valore a lungo termine attraverso l'accelerazione della crescita organica, in particolare in Europa, investimenti mirati in tecnologie e modelli di business innovativi e acquisizioni in attivita' a valore aggiunto", spiega il gruppo bancario in una nota.

Il gruppo presenterà i suoi principali assi strategici nell'ambito della pubblicazione dei risultati dell'intero anno 2021 l'8 febbraio 2022 e approfondirà il suo piano strategico 2025 in occasione del suo Investor Day previsto per il 14 marzo 2022.