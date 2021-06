Boeing, il 737 Max non entrerà in servizio prima del 2023

Dopo che il quarto e più grande modello del 737 Max di Boeing è atterrato in sicurezza a Seattle alla fine del suo primo volo venerdì, il Ceo di Commercial Airplanes Stan Deal ha sottolineato che la ragione per il processo di certificazione esteso è che Boeing ha bisogno di tempo per sviluppare e certificare i miglioramenti di sicurezza aggiuntivi al Max richiesti in particolare dal regolatore dell'aviazione europea dopo due incidenti mortali.

Di conseguenza, anche se il Max 10 era originariamente previsto per entrare in servizio lo scorso anno, non lo farà fino al 2023 - dopo almeno due anni di test di volo - per fornire il tempo necessario per affrontare tutti i requisiti normativi e testare tutti i dettagli tecnici. "Ci prenderemo il nostro tempo su questa certificazione", ha spiegato Deal, in una breve intervista, la sua prima da quando ha assunto la direzione di Boeing Commercial Airplanes nell'ottobre 2019. "Siamo impegnati a fare ulteriori miglioramenti della sicurezza - ha aggiunto- e abbiamo bisogno di tempo per farlo, per consentire ai regolatori di salire sull'aereo".

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) a gennaio ha approvato il volo del Max dopo che Boeing ha aggiornato il sistema di controllo difettoso direttamente responsabile degli incidenti nel 2018 e 2019. Tuttavia, l'Easa ha insistito che prima che il Max 10 entrasse in servizio solo dopo che Boeing mettesse a punto ulteriori miglioramenti alla sicurezza. Ha chiesto l'aggiunta di un terzo modo di misurare l'angolo di attacco del jet, nonché miglioramenti ai sistemi di allarme dell'equipaggio.

Il sistema di controllo di volo che è andato storto sui voli dei due incidenti è stato attivato da una singola lettura difettosa dell'angolo di attacco dell'aereo. La correzione attuale di Boeing crea un controllo del sistema che confronta le letture dell'angolo di attacco dai due sensori su entrambi i lati della cabina di pilotaggio.

Tuttavia, l'Easa - così come i critici come il celebre pilota statunitense Chesley "Sully" Sullenberger - hanno insistito che due sensori non sono sufficienti. Deal ha confermato che gli ingegneri di Boeing stanno lavorando su un modo per fornire una terza indicazione della lettura dell'angolo di attacco prima che il Max 10 faccia volare i passeggeri.