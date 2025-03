Bollette, nuovo bonus in arrivo nel 2025: scatta la corsa per presentare l'Isee. Come funziona

Bollette, nuovo bonus in arrivo: ecco come verrà erogato secondo Arera

Nel 2025 è in arrivo un nuovo bonus bollette extra da 200 euro, che si aggiunge a quello già previsto per luce e gas. Il provvedimento riguarderà tutti i clienti con un isee (indicatore della situazione economica equivalente) fino a 25mila euro. Mentre quello già esistente è concesso ai nuclei familiari con un Isee inferiore a 9.530 euro, o a 20.000 euro nel caso di famiglie con almeno 4 figli a carico. Ma come verrà erogato questo nuovo contributo? Lo spiega il Sole 24 Ore che cita le parole del presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, il quale durante un’audizione in Commissione Attività Produttive alla Camera ha spiegato le varie modalità.

Besseghini, riferisce il Sole 24 Ore, ha spiegato che Arera ha già avviato colloqui con l’Inps per definire l’invio dei dati al Sistema Informativo Integrato (Sii), la piattaforma che raccoglie le informazioni sulle utenze energetiche, al fine di individuare i beneficiari del nuovo contributo. Secondo quanto dichiarato l'azienda sta lavorando per adottare le disposizioni necessarie a garantire il riconoscimento immediato del contributo straordinario in bolletta per i titolari attuali del bonus sociale. Questi beneficiari sono già identificati e i loro dati sono già presenti nel Sistema Informativo Integrato. Per loro, il contributo straordinario verrà erogato senza ritardi non appena l’Arera avrà completato i passaggi necessari. Mentre, per chi non ha ancora presentato la certificazione Isee, i tempi per l’erogazione del bonus extra potrebbero essere più lunghi.