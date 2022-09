Bollette luce e gas, nuovo aumento dal primo ottobre. Altro rincaro: 60-70%

Bollette luce e gas, la situazione si complica ulteriormente

La crisi energetica sarà uno dei temi di cui dovrà occuoparsi subito il nuovo governo di centrodestra a guida Meloni. I numeri sono sempre più allarmanti e l'ultima novità riguarda un ulteriore scatto sul costo delle bollette della luce. Giovedì 30 settembre - si legge su Repubblica - ci sarà l'aumento per l'elettricità, un mese dopo il nuovo meccanismo di calcolo per il gas. In quest'ultimo caso, l'aggiornamento diventerà mensile e legato al prezzo che si forma sul mercato italiano e non più ad Amsterdam. L'Arera, l'autorità per l'energia, a fine mese annuncerà l'adeguamento. La spesa per l'energia è salita nel biennio 2021-2022 complessivamente del +92,7%.

Nel prossimo trimestre - riporta Sky Tg 24 - le bollette dell'elettricità potrebbero aumentare del 60% circa. E' la stima di Nomisma Energia secondo cui, senza interventi del governo, l'impennata delle tariffe potrebbe raggiungere il 100%. L'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) comunicherà l'aggiornamento della luce entro fine mese, mentre per il gas la previsione è di un rialzo pari al 70%. Gli ulteriori aumenti si aggiungerebbero a quelli pesantissimi già arrivati in bolletta: Assoutenti, ad esempio, valutava che ogni famiglia italiana si ritrova a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020 solo per le bollette di luce e gas (nei primi 9 mesi dell'anno, quindi senza il nuovo adeguamento).