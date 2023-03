Bollette, nuovo decreto in settimana. Stangata per gli italiani senza aiuti

Nel prossimo Cdm potrebbe arrivare anche il decreto per affrontare l'emergenza siccità



Nuovo decreto bollette, con misure a supporto di famiglie e imprese, in arrivo in settimana. Il 31 marzo scadono le norme finalizzate ad arginare i rincari, dunque i tempi sono stretti e il Consiglio dei ministri dovrebbe tornare a riunirsi tra mercoledì e giovedì.

Nel prossimo Cdm potrebbe arrivare anche il decreto per affrontare l'emergenza siccità. Il provvedimento, ha spiegato nei giorni scorsi il ministro dell'Ambiente e della Transizione energetica Gilberto Pichetto «conterrà quante più semplificazioni e deroghe possibili per accelerare i lavori essenziali a fronteggiare la siccità».

Si prefigurerebbe un “tesoretto” per finanziare la riforma fiscale senza toccare il deficit e perfino garantirne una tenue discesa, seppur in tempi di caro-energia e di alta inflazione. A quanto apprende l'Adnkronos e come scrive il sito de La Stampa, anche se dal governo non trapela ancora nulla sul costo delle misure della nuova delega fiscale, fonti parlamentari iniziano a fare i primi conti ed emergono risorse tutt'altro che esigue per finanziare le misure chiave della delega senza toccare il disavanzo, dal passaggio a tre delle aliquote Irpef, alla revisione dell'Iva o il taglio dell'Irap e la riduzione dell'Ires.

Dei fondi andranno messi comunque da parte per i nuovi round di interventi contro il caro-bolletta e caro-vita in generale, ma resterebbero a ogni modo risorse disponibili che faciliterebbero la "quadra” delle coperture dei decreti attuativi della delega fiscale. Le risorse che, oltre a essere reperite dalla potatura delle tax expenditures per «qualche miliardo» - come si è fatto scappare il viceministro all'Economia Maurizio Leo ad un evento a Milano puntualizzando però di non volere indicare numeri - verrebbero trovate tra i risparmi degli interventi di bandiera dell'allora governo M5S: il Reddito di cittadinanza e il superbonus. Questi risparmi legati alla revisione delle due misure verrebbero indicati già ad aprile nelle stime del Documento di economia e finanza e poi aggiornati a settembre con la Nota di aggiornamento al Def, la griglia previsionale sulla quale costruire la Finanziaria. Lì troveranno sede quindi le risorse per consentire innanzitutto il taglio da quattro a tre delle aliquote Irpef operativo dal 2024.



