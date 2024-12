Bonifici istantanei, cambia tutto dal 9 gennaio. Inizia la rivoluzione bancaria in un clic

Bonifici istantanei, tutte le novità in arrivo. Ma occhio alla spesa allo sportello

Una direttiva della Commissione Ue sta per stravolgere le regole per quanto riguarda i bonifici istantanei, dal 9 gennaio infatti scatterà l'obbligo per tutte le banche di accettarli, ma la novità è che costeranno come quelli ordinari vale a dire che gli istituti di credito non potranno avvalersi di un sovrapprezzo. L'obbligo di riceverli scatterà da subito, mentre quello di inviarli è rimandato al 9 ottobre 2025. Secondo i calcoli di "Altroconsumo" per il Corriere della Sera, significa risparmiare in media circa un euro e mezzo per ogni bonifico istantaneo, su un importo ipotetico di 200 euro.

Nelle banche tradizionali oggi il costo medio di un bonifico ordinario online è infatti di 0,76 euro. La spesa per un bonifico istantaneo di 200 euro è invece di 2,19 euro. Togliendo il sovrapprezzo, il risparmio - prosegue Il Corriere - sarebbe quindi di 1,43 euro. In media, il sovrapprezzo minimo nelle banche tradizionali è di 1,34 e quello massimo di 13,58 euro. Con il nuovo regolamento, alle condizioni di oggi, ogni bonifico online costerebbe tra zero e 1,75 euro nei conti correnti tradizionali e zero nelle banche alternative. Ma allo sportello i costi restano alti: in media 5,23 euro con picchi di 10,75 euro.