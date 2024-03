Bonifico istantaneo in soli dieci secondi: arriva l'ok definitivo da Bruxelles

Bonifico in 10 secondi senza costi aggiuntivi, l’Ue rivoluziona il settore dei pagamenti

Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo a un nuovo regolamento che promette di trasformare il modo in cui vengono effettuati i bonifici. La grande novità è che sarà possibile trasferire denaro entro dieci secondi, sette giorni su sette, senza alcun sovrapprezzo rispetto ai bonifici ordinari.

Come riporta anche il Corriere della Sera, il regolamento, che diventerà operativo 20 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, impone alle banche e agli altri fornitori di servizi di pagamento di offrire bonifici istantanei in euro senza applicare commissioni superiori a quelle dei bonifici standard. Questo significa che i trasferimenti rapidi saranno disponibili per tutti i consumatori e le imprese dell'Ue e dei Paesi dello Spazio economico europeo, inclusi Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

L'elemento chiave di questa innovazione sarà proprio la velocità con cui saranno effettuati i trasferimenti. Con il nuovo regolamento, sarà possibile inviare denaro in dieci secondi, a qualsiasi ora del giorno o della notte, all'interno del proprio paese o in qualsiasi altro Stato membro dell'UE e dello Spazio economico europeo. Tuttavia, la rapidità non andrà a compromettere la sicurezza: i fornitori di servizi di pagamento dovranno comunque verificare la corrispondenza tra il beneficiario e il suo IBAN, riducendo così il rischio di frodi e errori.

Per quanto riguarda i tempi di attuazione, ci sarà un periodo transitorio. Nell'Eurozona, i consumatori potranno ricevere i pagamenti istantanei entro nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento, mentre per poterli inviare occorreranno 18 mesi. Invece nei Paesi dello Spazio economico europeo, questo processo richiederà rispettivamente 33 e 39 mesi. Questo periodo di adattamento serve principalmente a garantire una transizione graduale verso il nuovo sistema di pagamenti.

La proposta di regolamento era stata presentata dalla Commissione europea il 26 ottobre 2022, con l'intento di modificare e aggiornare il regolamento dell'Area unica dei pagamenti in euro (Sepa) del 2012, includendo disposizioni specifiche per i bonifici istantanei. L'accordo politico provvisorio, ottenuto attraverso i diversi negoziati tra Commissione, Consiglio UE e Parlamento europeo, è stato approvato con una larga maggioranza durante la plenaria di Strasburgo il 7 febbraio con l'obiettivo di promuovere un mercato unico dei capitali in tutta l'UE, facilitando il flusso di investimenti e risparmi tra gli Stati membri.