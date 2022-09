Bonomi: "Senza il gas russo si spegne un quinto dell'industria italiana"

Bonomi: "Senza il gas russo salta il 20% dell'industria italiana"

Se la Russia dovesse sospendere le forniture di gas, "noi avremmo un buco di 4 miliardi di metri cubi" ed "è il motivo per cui dobbiamo pensare, nello scenario peggiore, ad una strategia di razionamento". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ai microfoni di Rtl 102.5. "Dei 75 miliardi di metri cubi di gas che consumiamo all'anno - ha spiegato Bonomi - circa 20 miliardi sono relativi all'utilizzo industriale, 25 miliardi relativi all'utilizzo civile e la restante parte, circa 30 miliardi, per produrre energia elettrica. Se dovessero mancare 4 miliardi vuol dire spegnere quasi un quinto dell'industria italiana".

"Quello che noi stiamo affrontando è un terremoto economico e il governo può e deve occuparsi di questo tema" ha aggiunto il presidente di Confindustria. "Non possiamo aspettare due mesi per l'arrivo del nuovo governo" perchè, ha osservato, "spegnere il sistema industriale italiano vuol dire mettere a rischio migliaia di imprese, migliaia di posti di lavoro, reddito per migliaia di famiglie italiane".