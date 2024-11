Bonus asilo nido 2024, cambiano i requisiti: chi può richiederlo e come fare domanda

Bonus asilo nido 2024, cambiano i requisiti per accedervi: scopri come fare richiesta

Grandi novità per il Bonus asilo nido 2024, il sostegno per le famiglie pensato per alleggerire il peso economico per l'accudimento dei figli. Con la Legge di Bilancio 2025 è stato eliminato il requisito di avere un altro figlio di età inferiore ai 10 anni per poter accedere al contributo. Il Bonus asilo nido 2024 prevede un contributo variabile da spendere anche per l'assistenza domiciliare di bambini con gravi patologie che gli impediscono di frequentare l'asilo.

Bonus asilo nido requisiti

Possono accedere al Bonus asilo nido 2024 tutte le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro. L'importo varia a seconda del reddito familiare:

ISEE fino a 25.000 euro: massimo 3.600 euro all’anno (circa 327 euro al mese)

ISEE tra 25.001 e 40.000 euro: massimo 3.600 euro all’anno (circa 327 euro al mese)

ISEE superiore a 40.000 euro: massimo 1.500 euro all’anno (circa 136 euro al mese)

Dal 2025 inoltre l'assegno unico universale non sarà più incluso nel calcolo dell'ISEE, e ciò renderà più semplice l'accesso al Bonus asilo nido 2024.

Possono richiedere il bonus tutte le famiglie residenti in Italia con bambini fino a 3 anni, anche se adottati. Deve essere il genitore che effettivamente sostiene le spese per l'asilo nido a farne richiesta. Se invece queste vengono suddivise tra i genitori, ciascuno di essi può presentare domanda per i mesi di propria competenza. Se il bambino compie 3 anni durante l'anno, il Bonus asilo nido 2024 verrà erogato solo fino ad agosto.

Bonus asilo nido come richiederlo

Potete presentare la domanda per il Bonus asilo nido 2024 solo online sul sito dell'INPS tramite SPID, CIE o CNS entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Potrebbe essere necessario allegare alla domanda anche una specifica documentazione, come l'iscrizione al nido. Ogni mese dovrete allegare l'attestazione del pagamento delle rette tramite ricevute o fatture quietanzate.