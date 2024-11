Bonus Natale 2024, 100 euro in più con la tredicesima: ecco chi ci guadagna e come richiederlo

Bonus Natale 2024: ecco come avere 100 euro in più con la tredicesima

Nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri è stato inserito anche un ampliamento della platea dei beneficiari per il bonus Natale 2024, che consiste in una indennità di 100 euro erogata con la tredicesima. La modalità del bonus è simile a quella del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente. In sostanza il datore di lavoro eroga al dipendente la somma per poi recuperarla mediante compensazione.

Il bonus Natale 2024 deve essere calcolato tenendo conto delle giornate di detrazione di lavoro dipendente spettanti ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 917/1986. Nel caso in cui siano inferiori a quelle dell’intero anno, si procederà al riproporzionamento.

Bonus Natale 2024: tutti i requisiti

Per ricevere il bonus Natale 2024 si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

reddito annuo complessivo nel 2024 non superiore ai 28mila euro

coniuge e almeno un figlio a carico

l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 (con esclusione di quelli da pensione) deve essere superiore alle detrazioni di lavoro dipendente

Bonus Natale 2024: ecco come richiederlo

Per ottenere il bonus Natale 2024 il lavoratore deve effettuare una apposita richiesta al datore di lavoro in cui indica di averne diritto. Potete trovare ulteriori informazioni nella circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024 dell'Agenzia delle Entrate.