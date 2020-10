Bonus Bici: click day previsto per il 3 novembre. La procedura da seguire

Dopo tante promesse arriva dal ministero dell'Ambiente la conferma per l'accesso al bonus bicicletta. Il 3 novembre ci sara click- day per chi ha acquistato biclette e monopattini, tramite la piattaforma presente sul sito del ministero. La richiesta di incentivo, fino a 500 euro, verrà data per ordine di accesso e inserimento delle fatture. Ma il governo si impegna in ogni caso a soddisfare tutte le richieste.

Per ora sono stanziati 210 milioni di euro per l'incentivo della mobilità per le biclette acquistate dal 4 maggio al 31 dicembre. Il bonus coprirà poi il 60% dell’acquisto fino a un massimo di 500 euro per i cittadini residenti in Comuni con oltre 50mila abitanti. Come riporta il Sole24Ore, facendo una media di 350 euro a persona si arriva a coprire 600mila richieste. In realtà i numeri sarebbero ben superiori: Confindustria Ancma stima 540mila acquisti solo nel primo mese dopo il lockdown, con la possibilità di arrivare a superare la soglia di un milione di bici vendute per fine anno, senza tenere conto dei monopattini.