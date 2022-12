Bonus carburante di 100 euro per il 2023: così la Francia sfida la crisi

Bonus carburante per il 2023, secondo il primo ministro Borne la misura avrà un budget di circa 1 miliardo di euro

Un bonus carburante dal valore di 100 euro destinato a 10 milioni di lavoratori in condizioni economiche "meno abbienti" con l'obiettivo di arginare i contraccolpi della crisi energetica. È questa la proposta annunciata oggi dal primo ministro francese Elisabeth Borne. "Stiamo per istituire un'indennità per il carburante per i francesi meno abbienti che hanno bisogno dell'auto per andare al lavoro, quindi 100 euro per circa la metà delle famiglie, che rappresenta uno sconto di circa 10 centesimi al litro" alla pompa, ha detto il primo ministro a Rtl. Secondo Borne, la misura avrà un budget di circa 1 miliardo di euro.

I francesi interessati, per ottenere l'indennità di 100 euro sul proprio conto bancario, dovranno collegarsi al sito web impots.gouv.fr, inserire il proprio codice fiscale e la targa, e compilare una "dichiarazione" indicando che hanno bisogno dell'auto per recarsi al lavoro. Si tratta di un pagamento una tantum per il 2023 e riguarderà la metà di tutte le famiglie, cioè quelle che si trovano nei "primi cinque decili" di reddito. Per quanto riguarda i disoccupati che "hanno bisogno di viaggiare per cercare lavoro", potranno richiedere l'aiuto del Pôle emploi, ha dichiarato il primo ministro. Lo Stato aveva esteso lo sconto di 30 centesimi al litro alla pompa fino a metà novembre, prima di ridurlo a 10 centesimi fino alla fine dell'anno. Il governo voleva sostituire questo sconto con misure più mirate.